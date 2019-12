Rangers vence Hibernian e continua em segundo na Escócia

O Rangers, adversário do Sporting de Braga nos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, foi esta sexta-feira vencer o Hiberninan por 3-0, mantendo o segundo lugar, a dois pontos do líder Celtic, na Liga da Escócia.

Ryan Kent, aos quatro minutos, o nigeriano Joe Aribo, aos oito, e Jermain Defoe, aos 53, construíram o triunfo folgado dos protestantes em casa do sexto classificado, que, a partir dos 60 minutos, ficou reduzido a 10, por expulsão de Ryan Porteous.

O Celtic comanda com 46 pontos em 17 jornadas, mais dois do que o Rangers, enquanto o Aberdeen é terceiro, com somente 32 pontos e mais um jogo.

A primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa disputa-se em 20 de fevereiro em Glasgow, sendo que a decisão será a 26 do mesmo mês, em Braga.