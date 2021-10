Melhores clubes de formação: Sporting no pódio em ranking liderado pelo Ajax

O Observatório do Futebol lançou, esta segunda-feira, o ranking de clubes que lançaram o maior número de jogadores que atualmente atuam nas divisões do top-31 da UEFA, numa lista liderada pelo Ajax e onde o Sporting aparece em posição privilegiada.





Os holandeses formaram 81 futebolistas que estão ativos nesses campeonatos, sendo que o Shakhtar Donetsk aparece na segunda posição, com 75, seguido pelo Sporting que, com 70, partilha o terceiro lugar com Dínamo Zagreb e Dínamo Kiev. O Benfica surge na 8.ª posição, com 60, enquanto o FC Porto, com 45, está em 16.º.O Observatório desenvolveu também um ranking tendo por base o 'training index', ou índice de treino. Este tem em conta o número de jogadores formados consoante o nível desportivo do clube, assim como a percentagem dos que se tornaram profissionais (no último ano), considerando ainda a idade dos atletas (quanto mais novos, maior o peso para o ranking). Esta lista também é liderada pelo Ajax, mas os leões aparecem em segundo lugar, seguindo-se o Real Madrid a fechar o pódio. O Benfica ocupa o 5.º lugar, o FC Porto está na 17.ª posição.Considerando apenas o top-5 das ligas da UEFA (inglesa, espanhola, italiana, alemã e francesa), os merengues são líderes, seguidos de Barcelona e Paris Saint-Germain.O Observatório esclarece ainda que este ranking define "clubes de formação" aqueles onde os jogadores atuaram durante pelo menos três épocas entre os 15 e os 21 anos.