«Rasgou-lhe as calças em pedaços»: há um novo escândalo sexual no Ajax

Depois de Marc Overmars ter deixado o cargo de diretor desportivo do Ajax, acusado de abuso por um grupo de mulheres, o clube holandês vê-se novamente envolvido num escândalo de cariz sexual. Dennis Schouten, um popular apresentador holandês, contou que uma mulher de 19 anos diz ter sido violada há seis meses por Donny Warmerdam, jogador da formação do clube, de 20 anos, que ainda não se estreou na equipa principal.A jovem terá apresentado queixa ontem. "Uma rapariga disse-me que foi violada por ele numa festa há seis meses", disse Schouten no programa 'Roddel Talk'. "Apresentou queixa na polícia hoje [ontem]."O apresentador diz que conheceu a jovem na internet, mas que já falou com ela presencialmente. "Esteve numa festa em Voorhout e ele também lá estava. Pensou que se tratava de um bom rapaz. Beijaram-se e ele depois arrastou-a pelas escadas acima. Queria mais. Ela claramente disse 'não', mas ele rasgou-lhe as calças em pedaços, vi fotos disso. A seguir fez o ato. Depois de uns três minutos saiu e voltou para a festa."E prosseguiu: "Perguntei-lhe se tinha provas. Ela recebeu mensagens de pessoas que a viram sair a chorar e que lhe perguntaram o que se passou."A mulher resolveu avançar agora com a denúncia: "Pelo que vi das fotos e das mensagens, a queixa tem boas possibilidades de êxito", vaticinou Schouten.