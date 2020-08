Lyon, RB Leipzig e Shakhtar: carrascos do Benfica em grande na Europa

RB Leipzig, Shakhtar Donetsk e agora... o Lyon. Os três carrascos do Benfica nas provas europeias estão presentes nas meias-finais da Champions e da Liga Europa. Os alemães surpreenderam tudo e todos ao eliminar o Atlético Madrid, de João Félix, nos quartos-de-final da prova, os franceses - que alinharam com Anthony Lopes na baliza - bateram este sábado o vice-campeão inglês Manchester City, de Bernardo Silva e João Cancelo, enquanto que os ucranianos, orientados pelo português Luís Castro, superaram os suíços do Basileia.

Recorde-se que as águias integraram o grupo G da Liga dos Campeões, terminando essa fase na 3.ª posição, com 7 pontos - menos 4 do que o RB Leipzig (1.º) e um do que o Lyon (2.º) -, relegando, assim, para os 16 avos-de-final da Liga Europa, onde defrontaram, a duas mãos, o Shakhtar. A equipa de Luís Castro eliminou as águias, na altura lideradas por Bruno Lage, ao vencer (2-1) na Ucrânia e empatar (3-3) na Luz.





- Sevilha-Manchester United (16 de agosto, em Colónia);- Inter-Shakhtar Donetsk (17 de agosto, em Düsseldorf);- RB Leipzig-Paris Saint-Germain (18 de agosto, no Estádio da Luz);- Lyon-Bayern Munique (19 de agosto, no Estádio de Alvalade).