Real Madrid e Arsenal empatam em jogo com golos e expulsões

Real Madrid e Arsenal empataram na madrugada desta quarta-feira a dois golos, em jogo da International Champions Cup. A partida ficou marcada por duas expulsões, uma para cada lado.Consulte o direto do encontro Logo aos nove minutos, Nacho viu o segundo amarelo e consequente vermelho numa jogada que resultou em penálti para o Arsenal, que Lacazette não desperdiçou.Aos 24’, Aubameyang ampliou a vantagem dos gunners para desespero de Zidane, mas a expulsão de Sokratis aos 40 minutos, também por acumulação de amarelos, deu o mote para a recuperação espanhola no segundo tempo. Gareth Bale reduziu aos 56’ e Asensio empatou a partida pouco depois, antes de sair lesionado e em lágrimas com problemas no joelho.Com este resultado, o Real Madrid conseguiu o primeiro ponto na competição ao fim de dois jogos, ao passo que o Arsenal terminou a sua participação na prova com sete pontos.