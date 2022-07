Real Madrid bate Juventus e soma primeira vitória na pré-temporada

O Real Madrid somou, na madrugada deste domingo, a primeira vitória na pré-temporada ao bater a Juventus (2-0) no Rose Bowl Stadium, na Califórnia.Os merengues inauguraram o marcador logo aos 19 minutos através de um penálti de Benzema. Vinícius Jr. arrancou em velocidade, entrou na área bianconeri e foi derrubado por Danilo. Na cobrança, o avançado francês não desperdiçou.Já na segunda parte, aos 69', Marco Asensio correspondeu da melhor forma a um cruzamento rasteiro de Jesús Vallejo e sentenciou o resultado final.Recorde-se que o primeiro jogo oficial do Real Madrid - válido pela Supertaça Europeia - está marcado para dia 10 de agosto frente ao Eintracht Frankfurt. A Juventus arranca a temporada no dia 15 do mesmo mês, na receção ao Sassuolo para a Serie A.