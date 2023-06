Real Madrid é o clube com mais seguidores nas redes sociais: três grandes muito longe dos lugares cimeiros

Um estudo divulgado esta quarta-feira pelo Observatório do Futebol mostra que Real Madrid, em 1.º lugar, e Barcelona, em 2.º, são os clubes mais seguidos do mundo nas redes sociais, num ranking onde as equipas portuguesas aparecem muito abaixo dos lugares cimeiros.Com um total de 363 milhões de seguidores entre Twitter, Instagram, Facebook e TikTok, os merengues destacam-se na liderança desta tabela, à frente do clube catalão, com 342 milhões. A fechar o pódio está o Manchester United, com 206 milhões.O primeiro clube português a aparecer no ranking é o FC Porto, que surge em 50.º com 9,7 milhões. O Benfica é 52.º, com 9,6 milhões, e o Sporting é apenas 73.º, com 6,3 milhões.A fechar o top-10 atrás de Real Madrid, Barcelona e Manchester United, estão PSG (187 milhões), Juventus (144), Chelsea (134), Manchester City (131), Liverpool (131), Bayern Munique (127) e Arsenal (93,7).