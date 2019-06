O Real Madrid pode estar perto de assegurar a contratação de Paul Pogba. Segundo avança o 'Mirror', a formação espanhola já terá apresentado uma proposta ao Manchester United, ficando 17 milhões de euros abaixo do pretendido pelos red devils.De acordo com a publicação britânica, o Real Madrid terá oferecido 152 milhões de euros ao Manchester United pelo internacional francês.No entanto, o clube britânico, com quem Pogba tem contrato até 2021, quer forçar as negociações para os 169 milhões de euros.Recorde-se, o Real Madrid está apostado em revolucionar o plantel - na quarta-feira apresentou Jovic e hoje será Hazard - e Pogba é apontado como um dos pedidos de Zidane para a próxima temporada.