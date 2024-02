Real Madrid lidera o teto salarial da La Liga com 727 milhões de euros

A La Liga divulgou esta terça-feira os limites salariais das equipas que integram a primeira e a segunda divisão do campeonato espanhol após o fecho do mercado de transferências de inverno, revelando os valores que cada um pode investir em contratações e gastar em salários com os seus jogadores.

Na La Liga, os clubes têm capacidade total para gastar 2.539 milhões de euros em salários de jogadores, sendo o Real Madrid aquele que tem maior capacidade financeira, com um limite máximo de 727 milhões, o mesmo montante da temporada passada. Um registo particularmente importante numa altura na qual se fala na possibilidade dos merengues avançarem para a contratação de Kylian Mbappé e que confirma aquilo que Javier Tebas disse recentemente.





"Não sei o preço do Mbappé, mas a situação económica do Real Madrid é excecional. E se analisarmos os últimos mercados não cometeram nenhuma loucura. Têm uma equipa muito equilibrada. É uma equipa muito saudável, resistiu muito bem à crise da COVID, tem muitas reservas. Poderiam contratar Mbappé e outro", atirou o líder da La Liga, em conversa com Fabrizio Romano.Se o Real Madrid está numa boa situação financeira, ao Barcelona foi imposta uma nova redução de investimento de 66 milhões de euros, dispondo os catalães de um limite máximo financeiro de apenas 204M€, agravando ainda mais a crise financeira do clube. Segundo reporta o relatório de contas, os blaugrana não conseguiram reduzir as despesas dos salários de jogadores, como também não aumentaram as receitas.

A La Liga determinou que os culés têm a missão de reduzir o valor do teto salarial em 200 milhões de euros para não sofrerem uma nova penalização no verão, quer em termos de restrição de valores como de proibição de realizar contratações nas próximas janelas de transferências. A direção liderada por Joan Laporta terá que equilibrar as finanças do clube para ter capacidade de realizar novas contratações na próxima temporada e realizar as inscrições de Vítor Roque e Iñigo Martínez, que apesar de já estarem integrados na equipa, só estão inscritos até dia 30 de junho.



Por fim, o Atlético voltou a superiorizar-se ao Barcelona e ocupa o segundo lugar do ranking com um teto salarial de 303 milhões de euros, ao passo que a equipa sensação da atual temporada, o Girona, que ocupa o segundo lugar na tabela classificativa, tem um limite salarial de apenas 51,97 milhões de euros.