Real Madrid vence Manchester United com reforços a mostrarem serviço

O Real Madrid levou a melhor sobre o Manchester United, por 2-0, num particular realizado em Houston, no Texas (EUA).A equipa espanhola marcou logo aos 6 minutos por Jude Bellingham (reforço de verão dos merengues), com Joselu (também recém-chegado, por empréstimo do Espanyol) a ampliar já perto do fim, aos 89'.No final, Carlo Ancelotti, o treinador dos merengues, foi questionado sobre Kylian Mbappé, mas o técnico disse que o plantel "está completo".