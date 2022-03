Rebrov: «Espero que a nossa Ucrânia se livre de pessoas como Tymoshchuk»

Anatoliy Tymoshchuk tem sido alvo de fortes críticas por parte dos desportistas ucranianos. O mais internacional de sempre pelo país agora invadido pela Rússia vive no território do inimigo e mantém as funções de treinador-adjunto no Zenit de São Petersburgo. O silêncio que o antigo médio, casado com uma russa, tem adotado causou repulsa a boa parte dos antigos colegas de seleções.Desta feita, foi a lenda do futebol ucraniano, Serhiy Rebrov, a também levantar a sua voz contra Anatoliy Tymoshchuk, já punido pela Federação Ucraniana de Futebol. "Infelizmente, há uma categoria de pessoas que entendem que não vão voltar para a Ucrânia e ninguém precisa deles na Europa. Talvez alguns deles tenham uma posição, mas não a expressam e ficam em silêncio. Isso aplica-se não apenas a atletas. Tenho a certeza que o Tymoshchuk está preocupado com o que está a acontecer em algum lugar lá dentro dele, mas provavelmente precisa de alimentar a sua família e isso é mais importante para ele do que sua posição cívica. Esta é a vida dele. É apenas durante uma guerra que não se pode tomar uma posição neutra. Sento-me por algumas semanas e espero para ver qual lado prevalecerá e depois expresso minha opinião. Não é assim. Isso não vai acontecer e espero que a nossa Ucrânia se livre de pessoas como ele", reiterou o técnico do Al Ain ao portal 'zbirna'.