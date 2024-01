Reencontro de antigos jogadores do Benfica no México: «Criámos uma grande amizade em Portugal»

Toto Salvio está atualmente a representar o Pumas, emblema do principal escalão do futebol mexicano. O antigo avançado do Benfica reencontrou agora Funes Mori, jogador com quem partilhou o balneário na formação encarnada e que trocou recentemente o Monterrey pelo Pumas.



"Já conhecia o ‘Melli’ (Funes Mori). Sinto-me bem com ele. Criámos uma grande amizade em Portugal. É bom partilhar o campo com ele e tê-lo no dia a dia", começou por referir Salvio, quando questionado, em entrevista à ‘ESPN México’ sobre os novos reforços do Pumas.



E acrescentou: "É um jogador com muita experiência, com muitos jogos no currículo. Chega como melhor marcador de sempre do Monterrey. É bem-vindo e estamos aqui para o ajudar e para o que ele precisar. Vai dar-nos muito em campo, por isso temos de estar lá para ajudar".



Salvio falou ainda sobre a atribuição do prémio ‘The Best’ a Lionel Messi: "É o melhor da história. Ninguém conseguiu e ninguém faz o que ele faz em campo. Tanto ele como os outros dois dos jogadores podiam ter merecido. Os votos estão aí, não tenho dúvidas de que ele é o melhor e vou manter a minha escolha, mas tenho a certeza de que se o Haaland ou o Mbappé o tivessevem ganhado teria sido merecido".



Recorde-se que Salvio e Funes Mori jogaram juntos no Benfica na temporada 2013/2014.