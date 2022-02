Relato de treinador espanhol em Kiev: «Parece cena de um filme. Bombardearam a zona do aeroporto»

Lluís Cortés, espanhol, é o selecionador ucraniano de futebol feminino e deu o seu testemunho ao jornal Mundo Deportivo a partir de Kiev, depois de ter acordado em sobressalto esta manhã com o início da invasão Rússia ao território ucraniano."Isto é surreal, parece uma cena de filme. O ruído parecia de petardos, nunca pensas que pode ser uma bomba, mas depois é que nos demos conta do que se passava. Bombardearam a zona do aeroporto aqui em Kiev e fecharam o espaço aéreo", afirmou.Cortés e o seu preparador físico Jordi Escura estão a sair de Kiev em direção à fronteira com a Polónia. "Enchemos a mochila de barras energéticas e água porque mandaram-nos para o oeste do país, para Lviv, a uns 540 km de Kiev, para podermos tentar aproximar-nos da Polónia a partir daí. A chave será cruzar a fronteira", disse."Agora vamos ao banco e depois temos 7 ou 8 horas de carrinha. Temos a sorte de ter a federação, que nos está a ajudar. Veremos comoe quando chegaremosporque há muitas aglomerações de tráfego rodoviário e as bombas de combustível estão fechadas", contou Lluís Cortés. "Estamos bem e seguros, sem sensação de perigo e em contacto com as nossas gentes. Mas isto é sério, não é nenhuma brincadeira", apontou.