Relato dramático sobre Brian Fernández: «Há dias em que a doença ataca de uma forma tão violenta»

A situação de Brian Fernández deu que falar nos últimos dias na Argentina e nem mesmo a revelação de que, afinal, o jogador do Colón não estava desaparecido fez dissipar o drama. Muito mais agora, com o relato impressionante de Aracelo Fessia, a namorada do avançado, que à D Sports Radio partilhou a situação problemática que o jogador passa por conta dos vícios e das companhias que tem. Fessia assume que a condição do jogador de 28 anos é muito delicada e que é necessário ter um controlo apertado para que não haja males maiores.

Um relato impressionante, que abaixo transcrevemos na íntegra, com a ajuda do artigo publicado pelo jornal 'Ole'.

"Estou a lidar com a situação, sabendo que é sempre algo que pode acabar por nos fugir do controlo. Andámos há muitos anos com isto e acho que consigo lidar bem. Estamos juntos há oito anos, mas a luta maior tem sido de há três anos para cá", assumiu Aracelo Fessia, passando depois para uma parte do relato que mostra bem o drama da situação.

"Ele não está desaparecido. Nunca esteve. E se um dia isso acontecer, serei eu a informar os profissionais para que me ajudem. Não esteve desaparecido, teve dias maus, mas não lhe perdemos o rasto. Esta doença trata-se com força de vontade e com o tempo aprendi que, eu sozinha, juntamente com o meu bebé, não posso meter-me nos lugares em que ele se meteu com as pessoas com quems e dá. Mas sabemos quem lhe abre a porta, onde está a cada momento e quem são as boas pessoas. Há dias em que a sua doença ataca de uma forma tão violenta que não nos deixa ajudá-lo. Nesses dias tudo se complica".

"Nunca lhe perdemos o rasto. E quando perdemos nunca é nada grave. No nosso grupo sabemos praticamente de tudo e basta que ele diga 'ajudem-me'. E neste caso foi rápido. Pediu ajuda no sábado. A situação do carro, que ficou sem gasolina, aconteceu no domingo ao meio dia. Esteja bem ou mal, o Brian não mexe em dinheiro, por isso não tinha dinheiro para meter gasolina. Pediu-me e decidimos não transferir-lhe, também para que não continuasse a conduzir. O carro nem é dele, a polícia sabe disso. Preferimos que o roubem ou incendeiem o carro antes que o continue a usar e lhe percamos o rasto ou que desapareça de verdade. Obviamente que o carro ficou num lugar que não era bom e tentaram roubá-lo..."

"Uma pessoa que estava lá viu-o e disse que o carro era do Brian Fernández. E daí saiu toda a história e perdemos um pouco o controlo da situação, com as notícias de que estava desaparecido e que tinham encontrado o carro todo destruído. Mas estas situações são tratadas em grupo, com a minha equipa. O Brian está controlado, contamos com um grupo de profissionais. Quando está bem, é triste, porque desejo que seja assim sempre. Peço às pessoas que não o atinjam, porque isso não o ajuda e acaba por jogar contra nós".



Até agora, Aracelo Fessia manteve o silêncio sobre o tema, mas desta feita decidiu falar. E explicou o porquê. "Antes não falava [publicamente] porque pensava que era uma forma de proteger o Brian, mas quero mudar a minha estratégia e informar as pessoas para que não nos continuem a magoar. Torna-se difícil levar o meu filho ao colégio e que não estejam a sussurrar 'olha quem vem aí'. Torna-se difícil levá-lo a treinar e continuar com a minha vida. Coloquei nas redes sociais uma foto com uma amiga e as pessoas começaram a criticar", revelou a namorada do jogador do Colón, que está "desde sábado na casa de um tio".



A fechar, fala numa luta diária. "Quando está bem é uma pessoa incrível, que dá tudo por mim e pelo nosso filho. Quando está mal, desaparece, porque não deixa ninguém aproximar-se. Tende a escapar-se e ir com pessoas que não lhe são próximas. Por isso surgem os rumores de que está desaparecido, porque não está em casa. É uma luta diária, quando está mal é desesperante."