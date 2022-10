Relógio que Benzema usou na Bola de Ouro custa 8 mil vezes mais (!) do que o de Lewandowski

A cerimónia da Bola de Ouro, que aconteceu esta segunda-feira, teve Benzema como grande figura . O avançado francês do Real Madrid era o grande favorito à conquista do troféu principal e acabou por confirmar esse estatuto, num evento onde Robert Lewandowski também não passou despercebido. Para além de ter vencido o prémio de maior goleador da temporada, o polaco foi um dos destaques... pelo seu relógio.É que Lewandowski optou por se deslocar à cerimónia com um relógio Casio que, segundo a 'Marca', está avaliado... em 60 euros. Ora, em termos comparativos, Benzema apresentou-se com um Richard Mille no pulso esquerdo, com um valor estimado de 500 mil euros, mais de 8 mil vezes superior ao utilizado pelo ponta-de-lança do Barcelona.