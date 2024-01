Renato Paiva contrata avançado que seguia desde os tempos de Benfica

¡Señores yo soy del rojo desde la cuna! https://t.co/4FkLT9Q5zY — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) January 18, 2024

O Toluca anunciou hoje a contratação de Alexis Vega, avançado de 26 anos que era desejado e apreciado por Renato Paiva ainda dos tempos nos quais trabalhou no Benfica. Vega foi contratado ao Chivas, a troco de 1.4 milhões de euros, e será uma arma importante para o ataque da equipa comandada pelo técnico luso."O Alexis estava nos três melhores jogadores da Liga MX, juntamente com o Fidalgo (América) e Cháves (Pachuca). Para mim era os mais influentes, com mais qualidade e mais completos. Quando era olheiro, pelo que me chegou aos ouvidos, eles não tinha muita intenção de sair do México, mas já se falava dele ir para a Europa. Surpreendeu-me sempre por que não fez o mesmo que o Corona ou o Raúl Jiménez. Surpreendeu-me um pouco não ter ido pelas suas qualidades", disse o técnico, numa entrevista à ESPN, em 2022.