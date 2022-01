Renato Paiva diz não ao Los Angeles FC e continua no Equador

Renato Paiva vai mesmo ficar no Independiente del Valle.confirmou que o treinador português esteve em negociações com o Los Angeles FC, equipa da Major League Soccer (Estados Unidos), mas decidiu permanecer no clube que levou à conquista inédita do campeonato do Equador. A resposta definitiva do treinador ao clube dos Estados Unidos foi comunicada há alguns dias.O técnico quer respeitar o contrato que tem com o Independiente del Valle - válido por mais um ano - e, além disso, recebeu manifestações de apoio dos jogadores do clube equatoriano para continuar, tal como confirmou em entrevista recente ao 'Maisfutebol'.Em entrevista a, publicada a 18 de dezembro, Renato Paiva admitiu que foi alvo de abordagens. "Houve sondagens do México quando estava a preparar a final. Agora, saiu algo sobre o Los Angeles FC, mas não sei de nada. Tenho contrato por mais um ano e estou superfeliz. Mas temos de ter sempre a mala pronta: para nos despedirem ou para nos contratarem. Qualquer coisa que exista terá de passar pelo Independiente del Valle. Nunca sairei daqui a mal", disse na altura.Entretanto, a ESPN avançou que o Los Angeles FC escolheu Steve Cherundolo como o novo treinador.