Renato Paiva e a situação de João Félix: «Há outros fatores que limitam o talento»

Renato Paiva abordou esta segunda-feira a evolução de jogadores como Rúben Dias e João Félix, com os quais trabalhou, sublinhando o patamar a que ambos internacionais portugueses chegaram."Rúben Dias, que nos sub-16, nos sub-17, era um jogador com liderança, com capacidade de querer aprender, de trabalhar, com uma ambição extraordinária e nós dizíamos que ele tinha condições para ser jogador de futebol profissional, mas nesse momento, gostando eu muito dele, nunca pensaria que chegaria ao Manchester City e ao protagonismo que tem hoje", afirmou o atual treinador do Bahia numa conferência da Rádio Renascença.E prosseguiu: "João Félix é um jogador sobre o qual cheguei a dizer que ele podia ser um supercandidato a Bola de Ouro. Naquele momento dizia isso, agora entrou numa parte mais complicada da sua carreira. Continuo a acreditar muito no talento do João, mas há outros fatores que limitam o talento, há outros patamares que não acompanham.