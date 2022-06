Renato Paiva promete futebol controlador no León

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador português Renato Paiva, esta quinta-feira apresentado como novo técnico do mexicano León , prometeu um futebol controlador sobre os adversários, mostrando-se "orgulhoso" pelo novo projeto, num grande emblema.

"É um orgulho enorme e emoção muito grande por um projeto e um clube desta dimensão. Nós, equipa técnica e staff, estamos cá para tornar o clube maior, na qualidade do futebol, porque os adeptos exigem que se jogue bem", disse.

Paiva, de 52 anos e que começou a carreira nas camadas de formação do Benfica, deixou o equatoriano Independiente del Valle, pelo qual foi campeão da Serie A e que deixou agora no quarto lugar do campeonato local.

Já na Libertadores, terminou no terceiro posto do Grupo D e falhou o apuramento para a fase seguinte, sendo relegado para a Taça sul-americana.

No novo clube, o treinador luso não prometeu títulos, mas quer ver a equipa a dominar os adversários.

"Não podemos prometer campeonatos, nenhum técnico o pode fazer, é impossível, mas vamos tentar jogar como os adeptos querem. Vamos trabalhar para ser protagonistas, para controlar os jogos e os adversários o máximo tempo possível", afirmou.

Renato Paiva declarou ainda ser sua intenção "elevar jogadores para o panorama nacional e internacional e, claro, ganhar, porque no futebol é para ganhar".

"Foi para isso que viemos", concluiu.