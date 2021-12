Renato Paiva surpreendeu equatorianos e chorou no fim: «Vim cá para isto»

Renato Paiva sagrou-se campeão no Equador após ver o Independiente del Valle levar a melhor na final sobre o Emelec . No fim, ex-treinador do Benfica surpreendeu os locais com uma dedicatória a Jaime Graça, ex-jogador e técnico das águias que trabalhou de perto com Paiva."Vim cá para isto quando saí de Portugal. Sabia que vinha para um clube que lutava por título, que tinha vencido a Copa Sudamericana. Sabia o poder que têm o Emelec, o Barcelona e a Liga de Quito neste país. Este é um clube que está em crescimento. Chegar e ganhar era uma opção conhecendo as dificuldades", começou por dizer após o fim do jogo, em lágrimas, aludindo ao trabalho desde que chegou ao país em dezembro de 2020."Sempre disse, desde que cheguei, que este título não era um sonho: era um objetivo. Fizemo-lo contra uma grande equipa. Nós ou eles, quem ganhasse, teria mérito. Quem perdesse deveria sentir-se orgulhoso de si próprio. Tenho um orgulho incrível neste grupo de trabalho. Fomos uma grande equipa, de menos a mais. Crescemos muito. Somos uns enormes profissionais. Estamos muito orgulhosos por fazer história neste clube", vincou Paiva.