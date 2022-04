Renato Sanches de volta no Lille

Depois de se ter lesionado a 11 de março, Renato Sanches ficou de fora dos jogos da Seleção Nacional no playoff de acesso ao Mundial, mas já recuperou e pode voltar hoje à competição.





O regresso do médio é a grande novidade no Lille para a receção ao Bordéus, embora até deva começar no banco, como admitiu Jocelyn Gourvennec. “Não vamos correr qualquer risco”, lembrou o técnico do campeão francês, frisando que o objetivo é terminar no top-5. “Os rapazes têm vontade de terminar bem a época”, garantiu. De fora ficam os lesionados Grbic e Botman, além dos castigados Xeka e Weah.