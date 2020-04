Renato Sanches: «Dizem que fui para o Bayern por dinheiro mas não»

Renato Sanches tem estado em bom plano esta temporada no Lille. O médio, de 22 anos, leva 4 golos em 30 jogos ao serviço da formação francesa e, em entrevista ao Canal 11, vincou que pretende não deixar escapar uma nova oportunidade na carreira.





"Estou confiante porque tenho jogado e atravesso uma boa fase. Acho que quando qualquer pessoa tem oportunidades para jogar e fazer o que gosta, vai sempre corresponder da melhor maneira. Preparei-me bem para mostrar valor quando chegasse a oportunidade e quero fazer ainda melhor no clube", sublinhou o internacional português, que chegou à Ligue 1 proveniente do Bayern.

De resto, Renato analisou o que falhou para não conseguir vingar na formação bávara. "Sinto que sou um jogador mais completo. Com bola estou mais calmo, falho menos passes, posiciono-me melhor e isso faz parte da maturidade. Se ficasse preso no que me aconteceu há um ou dois anos, não avançava. Temos de aprender com o que correu mal. No Bayern, achava que ia conseguir jogar como no Benfica, mas o ritmo era completamente diferente. Se tivesse ficado mais um ano no Benfica, talvez não teria feito mal, mas acho que estava preparado. Dizem que fui para o Bayern por dinheiro, mas não! Vinha de uma boa época!", vincou.