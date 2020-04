Renato Sanches: «Quando estive mal ninguém do futebol me quis ajudar»

Renato Sanches recordou os momentos mais difíceis nos tempos em que esteve ligado ao Bayern Munique, quando a carreira entrou numa fase mais complicada. Em entrevista ao Canal 11, o médio revelou quem o apoiou.





"A minha mensagem para os jovens é que sigam os vossos sonhos e estejam perto da família. Muitas pessoas é que metem coisas na cabeça dos jogadores. Tens dinheiro e aproximam-se de ti, o que é normal. Tens de te apoiar na tua família e nos verdadeiros amigos. Quando estive mal, ninguém do futebol me quis ajudar, foram os meus amigos e a minha família", contou o internacional português."Os números não pesam. Fui a contratação mais cara do Bayern e Lille e nunca pensava nisso. As pessoas e Comunicação Social é que tornam isso um peso. Vês as pessoas a falar mal de ti e isso pesa mais", acrescentou.Renato confessou que continua a falar com o ex-colega Pizzi e elogiou a sua veia goleadora: "Ele é um médio que faz muitos golos e penso que consigo fazer isso. Pode ser que um dia façamos uma aposta em relação a golos numa época!"