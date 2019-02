Responsável por encontrar avião de Sala: «O que mais nos impressionou foi estar tudo ali»

David Mearns, responsável pela equipa que localizou, domingo, os destroços do avião em que seguia o futebolista argentino, Emiliano Sala, explicou à rádio britânica BBC Radio 4 os pormenores da operação."Tudo o que posso dizer é que há uma grande quantidade de destroços no fundo do mar. Localizamos os destroços no fundo do mar a uma profundidade de cerca de 63 metros, poucas horas depois de termos iniciado a investigação. Depois, tivemos que identificar o avião, através do número de registo", refere o especialista.David Mearns revelou ainda o pormenor que mais surpreendeu quem desceu ao fundo do mar. "O que mais nos impressionou foi estar tudo ali. Esperávamos encontrar um campo de escombros, mas não. O avião está partido mas os destroços estão praticamente todos ali", confessou.Segundo o comunicado divulgado esta segunda-feira pela Agência de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB), um corpo foi localizado nos destroços do aparelho no fundo do mar, não sendo ainda conhecida a sua identificação.