Reunião decisiva da UEFA na 4.ª feira: o que vai ser discutido

A UEFA irá reunir-se na próxima quarta-feira com os secretários-gerais das 55 federações europeias no sentido de decidir o que fazer com as várias provas de clubes e seleções, com natural destaque para a Liga dos Campeões e Liga Europa - cujas finais foram já adiadas para finais de junho.





Nessa videoconferência, a UEFA mostrará o trabalho realizado até ao momento pelos dois painéis formados recentemente e será discutido um eventual novo calendário para as várias competições. Isto numa altura em que a pandemia continuar a alastrar por toda a Europa e não se vislumbram datas para o recomeço dos trabalhos das várias equipas.Uma das hipóteses em cima da mesa deverá ser a realização de encontros à porta fechada, um cenário que, ainda assim, estará sempre dependente da evolução da pandemia e da autorização das várias entidades de saúde dos respetivos países.Nessa reunião serão igualmente discutidos temas como a época de transferências - que, em condições normais, abriria a 1 de junho e fecharia no fim de agosto - e os contratos dos futebolistas. Este último ponto é de igual importância, na medida em que as competições poderão prolongar-se para lá de junho e há futebolistas que acabam contrato precisamente no final desse mês.