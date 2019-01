Decorre nesta sexta-feira uma reunião decisiva entre Jorge Jesus e o Al Hilal com vista ao futuro do treinador. A realização deste encontro já tinha sido anunciada pelo 'Correio da Manhã', após a imprensa árabe ter noticiado a possibilidade de o técnico deixar o cargo O treinador português, de 64 anos, cumpre a primeira temporada no futebol saudita. A equipa está na liderança da classificação, com quatro pontos de vantagem para o Al Nassr, mas ganhou apenas dois dos últimos seis encontros no campeonato.Recorde-se ainda que Jorge Jesus é um dos nomes em cima da mesa no Benfica para assumir o comando da equipa técnica das águias. O técnico esteve seis anos no clube da Luz, onde venceu, entre outros títulos, três campeonatos.