Revelado áudio do médico de Maradona no dia da morte de El Pibe: «O gordo vai morrer a cagar»

A morte de Diego Armando Maradona continua a dar que falar na Argentina. As autoridades abriram uma investigação, com o neurocirurgião e médico pessoal de El Pibe, Leopoldo Luque, no centro das atenções, devido à forma como o antigo craque foi tratado nos seus últimos dias de vida.





Exclusivos de @infobae:



Audios del Doctor Luque mientras en las noticias y redes se especulaba ya con la muerte de @Maradona.



“SE VA A CAGAR MURIENDO EL GORDO”, los audios a los que tuvo acceso @infobae https://t.co/XunQYJGc4Q pic.twitter.com/2JCEF7wG4h — Jorge Rausch McKenna (@JorRausch) January 31, 2021

Agora o site 'infobae' publicou um áudio de mensagens trocadas entre Leopoldo Luque e várias pessoas, incluindo a psiquiatra Agustina Cosachov, sobre a situação de Maradona no momento em que os médicos da emergência tentavam reanimar El Pibe."Não te preocupes, já estou a ver a autópsia. Parece que ele está morto. Ele está morto", dizia uma das mensagens de Luque, segundo informações relatadas pelo portal InfobaeDepois, noutra mensagem, conta que lhe mandaram um 'printscreen' a dizer que as televisões já estavam a dar a morte de Maradona e os termos que o médico usou não deixaram de impressionar. "Sim, parece que sofreu uma paragem cardiorespiratória e que o gordo [Maradona] vai morrer a cagar. Não sei o que fez. Estou a ir para lá."A psiquiatra, que estava em casa de Maradona, ia relatando a Luque o que estava a acontecer. "Agora está com a equipa (paramédicos), estão a reanimá-lo e a entubá-lo. Mas estivemos uns 10 ou 15 minutos a tentar reanimá-lo porque a ambulância não chegava.""Entrámos no quarto e estava frio, frio. Com toda a circulação marcada. Começámos a fazer a reanimação e recuperou um pouco a temperatura corporal. Isto foi ao longo de 10 minutos, enquanto fazíamos reanimação manual entre a enfermeia, o 'El Negro', eu e a 'Monona'. Depois chegou a ambulância. Agora estão eles, não nos dizem como está a situação. Saí e não me disseram mais nada", disse a psiquiatra.