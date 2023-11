Revelado novo depoimento da vítima de Dani Alves: «Agarrou-me pelo pescoço e começou a dar-me chapadas»

O programa 'Vamos a ver', da televisão espanhola 'Telecinco', divulgou nas últimas horas mais declarações da jovem que acusa Dani Alves de violação, onde esta detalha tudo o que o brasileiro terá feito e dito na noite de 30 de dezembro do ano passado, numa discoteca em Barcelona."Chegámos ao sítio [onde tudo aconteceu] e havia uma porta. Ele abriu-a e eu entrei, e foi aí que percebi onde me estava a meter. Vi que era uma casa de banho minúscula, que era tudo muito pequeno. Foi nesse momento que comecei a ficar em choque", começou por revelar a fonte em questão.Nas mesmas declarações, que terão sido prestadas cerca de 20 dias depois de primeira denúncia, a vítima garante que a certo ponto tentou resistir às 'investidas' do ex-jogador, mas sem sucesso."Lembro-me que me levantou o vestido e fez-me sentar em cima dele. Lembro-me também de lhe dizer que não podia fazer isso. Ele começou a dizer muitas coisas. Insistiu comigo, para eu lhe dizer que era a p... dele. A partir desse momento, lembro-me de resistir. Tentou que lhe fizesse sexo oral. Comecei a afastar-me dele, até que me agarrou pelo pescoço e começou a dar-me chapadas", contou a jovem.Recorde-se que Dani Alves, detido desde meados de janeiro , enfrenta neste momento uma pena de entre 8 a 10 anos.