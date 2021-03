Revolução à vista: transferências entre os gigantes podem ser proibidas

A Associação de Clubes Europeus prepara inúmeras alterações ao futebol a partir de 2024, entre elas a remodelação da Liga dos Campeões e do mercado de transferências, um assunto que está nesta altura a ser tratado pelos grandes clubes. A ideia é evitar quebras financeiras e perdas desportivas irreparáveis motivadas pelos milhões gastos nas maiores 'estrelas'.





"Estamos a discutir a mudança do sistema de transferências para que os clubes da Liga dos Campeões não possam comprar ou vender jogadores entre si; podem apenas negociar atletas com clubes de menor ranking", explicou o italiano Andrea Agnelli, presidente da Associação de Clubes Europeus e da Juventus.Esta medida poderia afetar as grandes transferências no futuro. Mbappé ou Haaland, dois dos nomes mais sonantes e mais desejados atualmente pelos 'tubarões' europeus, não poderiam ser contratados por clubes do mesmo ranking, a não ser que os jogadores tivessem terminado contrato. Desta forma evita-se os gastos excessivos no mercado, bem como que umas equipas fiquem desportivamente debilitadas relativamente a outras.