Revolução no futebol turco: equipas vão poder passar a entrar em campo... com 11 estrangeiros

A Federação Turca de Futebol aprovou um novo regulamento que prevê uma mudança única no campeonato. A partir da temporada 2024/25, as equipas do principal escalão daquele país poderão entrar em campo com 11 jogadores estrangeiros, sendo que a regra atual exige que, em campo, estejam sempre presentes pelo menos três atletas turcos.Apesar desta nova medida, o número de estrangeiros por plantel será reduzido de 14 para 12 na próxima época, e em três anos esse número cairá para 11. Por outro lado, uma percentagem do dinheiro que os clubes conseguirem angariar com a venda de jogadores estrangeiros será destinada para um fundo de incentivo aos futebolistas locais.