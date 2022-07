Ribéry considerou injusta Bola de Ouro de Cristiano Ronaldo em 2013: «Pareceu-me uma decisão política»

Cristiano Ronaldo arrebatou a Bola de Ouro de 2013 com uma margem curta de vantagem sobre os outros dois competidores. O português alcançou 27,99 por cento dos votos, contra os 24,72 de Messi e os 23,36 de Ribéry.Esta quinta-feira, em entrevista à 'Gazzetta dello Sport', o extremo francês contestou a atribuição do galardão ao então jogador do Real Madrid."Foi injusto. Tive um ano incrível. Deveria ter ganhado. Alargaram o tempo de entrega dos votos e aconteceu algo estranho. Pareceu-me uma decisão política", vincou o agora jogador da Salernitana, de 39 anos. Em 2013, Ribéry ganhou tudo o que havia para ganhar: Bundesliga, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, da Taça da Alemanha e Supertaça alemã. Já Ronaldo conquistou apenas a Supertaça de Espanha, a nível coletivo, tendo findado a temporada 2012/13 com 55 golos em 55 encontros oficiais.Sobre o fim de carreira, Ribéry assume que está perto do fim. "A cabeça ouve o corpo e ajusta-se. Eu quero ir ao máximo, mas para fazer isso, às vezes, tenho de desacelerar e descansar. Aos 39 anos, o corpo às vezes tem algum problema. Dia após dia a linha de meta aproxima-se", sustentou o jogador francês.