Ribéry na mira de Rui Vitória

Depois de terminar contrato com o Bayern Munique, Frank Ribéry pode rumar à Arábia Saudita para o Al-Nassr de Rui Vitória. Segundo a revista alemã ‘Kicker’, o clube da capital saudita está disposto a oferecer ao médio francês, de 36 anos, um contrato válido para as próximas duas temporadas. Esta proposta vai ao encontro das pretensões de Ribéry, já que o veterano jogador só pretende ‘pendurar as botas’ daqui a duas épocas.