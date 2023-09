Ricardinho: «Harry Maguire já tem mais autogolos na carreira que eu golos na Champions»

O Harry maguire tem mais auto golos na carreira que eu golos na champions!!! Pobre homem!!!!! — ricardinho10 (@ricardinho10ofi) September 12, 2023



| GOAL: Own goal by Harry Maguire.



Scotland 1-2 England



pic.twitter.com/rXgCc4GpSZ — CentreGoals. (@centregoals) September 12, 2023

Foi mais uma daquelas noites para Harry Maguire. A Inglaterra vencia o particular com a Escócia por 2-0 quando o defesa-central do Manchester United, numa tentativa de cortar um cruzamento, acabou por trair o guarda-redes Ramsdale e colocar a bola na própria baliza. O lance caricato e infeliz não passou despercebido a... Ricardinho. O ex-internacional português de futsal reagiu ao momento do futebolista inglês através das redes sociais com uma observação curiosa. "Harry Maguire já tem mais autogolos na carreira que eu golos na Champions. Pobre homem!", escreveu o craque luso.De salientar que a Inglaterra conseguiu mesmo vencer o encontro no final, por 3-1. Os golos ingleses foram apontados por Phil Foden (32'), Jude Bellingham (35') e Harry Kane (81').