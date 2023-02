Ricardo Pereira conquista Supertaça do Equador

Ricardo Pereira é treinador de guarda-redes do Independiente del Valle desde 2020 - com uma interrupção pelo meio para uma etapa no Légia Varsóvia - e este fim-de-semana conquistou mais um troféu no Equador: a Supertaça.O português também venceu a Taça do país e a Supertaça Sul-America. Ricardo Pereira trabalhou ainda na formação do Benfica e Nottingham Forest (Inglaterra).