Ricardo Quaresma deixa Kasimpasa: «Temos sempre batalhas novas para travar»

Ricardo Quaresma já não é mais jogador do Kasimpasa. Através das redes sociais, o emblema turco agradeceu a dedicação do extremo português e desejou-lhe ainda o "maior sucesso" para a sua carreira.





"Obrigado ao nosso capitão Ricardo Quaresma por tudo o que fez pelo nosso clube. Desejamos-lhe o maior sucesso para a sua carreira", escreveu o clube, numa publicação na rede social 'Twitter'.Entretanto, Ricardo Quaresma já reagiu à sua saída do clube. "Foi bonita a história no Kasimpasa. Quero agradecer a toda a equipa pela forma como soube estar unida neste ano difícil. Um abraço para os adeptos, dirigentes, equipa técnica e funcionários do clube. Obrigado pela forma carinhosa como me trataram. As maiores felicidades para todos. Agora vamos em frente, temos sempre batalhas novas para travar", escreveu, através da sua página do Instagram.Recorde-se que o campeão europeu chegou ao Kasimpasa no início desta temporada, a custo zero, após sair do Besiktas. Pelo emblema de Istambul, Ricardo Quaresma realizou um total de 27 jogos esta temporada, tendo marcado quatro golos.