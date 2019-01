Ricardo Quaresma discute futuro com o Besiktas

A direção do Besiktas pode vir a ter em breve uma conversa com Ricardo Quaresma no sentido de definir o futuro do internacional português no clube.A imprensa turca avança que, na sequência da restruturação que está a ser levada a cabo no plantel do Besiktas, concretamente com a saída de Pepe e possivelmente de Adriano e Vágner Love devido a problemas financeiros, os dirigentes pretendem discutir ideias com Quaresma de forma a aconselhar o Mustang a ter um comportamento mais ponderado.Na Turquia, é tido que o luso está em risco de sair do clube.