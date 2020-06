Ricardo Quaresma não está em saldo

Ricardo Quaresma reage de forma bem-humorada à notícia do alegado regresso ao Besiktas. "As fugas de informação, verdadeiras ou falsas, não contribuem para o bem-estar de um clube. Pessoalmente, não falei com ninguém do Besiktas. O meu futuro está por escrever. Duas coisas são certas, estou em forma e não tenho uma etiqueta a dizer ‘saldos’ tatuada no corpo", diz o atacante, de 36 anos, que acaba contrato com o Kasimpasa a 26 de julho.