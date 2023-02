Ricardo Quaresma solidário com o "povo turco"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ricardo Quaresma (@ricardoquaresmaoficial)

Ricardo Quaresma solidarizou-se com o "povo turco", depois do forte terramoto que provocou perto de 1.800 mortos na Turquia e na Síria."Quero expressar toda a minha solidariedade para com o povo turco nestes momentos difíceis que estão a atrevessar. As minhas orações estão com as famílias das vítimas", sublinhou o extremo, no Instagram.Quaresma, de 39 anos, tem grandes ligações à Turquia. Jogou vários antes no Besiktas, em duas ocasiões, e representou o Kasimpasa antes de se transferir para o V. Guimarães.