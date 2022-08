Ricardo Soares despedido do Al-Ahly

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ricardo Soares foi despedido do comando técnico do Al-Ahly. Esta decisão surge horas depois de ter imposto uma goleada (4-0) frente ao Ceramica Cleopatra.Terça-feira esses rumores já corriam, tendo o técnico comentado essa possibilidade. "Se este é o meu último jogo pelo Al-Ahly? Por que haveria de ser? Talvez seja o último jogo da temporada, mas não no Al-Ahly", atirou.