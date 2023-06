Ricardo Soares inicia trabalhos no Beijing Guoan

Ricardo Soares foi ontem oficializado como novo treinador do Beijing Guoan e já orientou o primeiro treino. O técnico português de 47 anos, que trocou o Estoril pelo clube da capital chinesa, levou consigo os compatriotas Maurício Vaz, Raul Faria, Luís Pedro e Pedro Guimarães, que já trabalhavam com o treinador no Estoril. "É um clube gigante aqui na China, com uma massa adepta fervorosa e presente. Tem um estádio que leva mais de 65 mil pessoas, é um clube que normalmente luta pelos primeiros lugares", salientou o técnico. O Beijing Guoan ocupa o 7º lugar na liga chinesa ao fim de 12 jornadas.