Ricardo Soares rumo a Pequim

Consumada a saída do Estoril, Ricardo Soares já viajou rumo a Pequim para assumir o comando do Beijing Guoan. Na segunda aventura no estrangeiro (após o Al Ahly, do Egito), o técnico português, de 48 anos, vai assinar contrato com o clube da capital chinesa, que segue na 7ª posição da liga ao fim de 12 jornadas.