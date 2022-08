Ricardo Soares: «Último jogo pelo Al-Ahly? Da temporada talvez seja, no clube não...»

Ricardo Soares, treinador português que orienta o Al-Ahly, falou esta terça-feira sobre os rumores que o colocavam na porta de saída do emblema do Cairo. Em declarações na conferência de imprensa após a goleada por 4-0 sobre o Ceramica Cleopatra na última jornada do campeonato egípcio, o técnico afastou o cenário de uma possível saída do clube com alguma ironia à mistura. "Se este é o meu último jogo pelo Al-Ahly? Por que haveria de ser? Talvez seja o último jogo da temporada, mas não no Al-Ahly", atirou.