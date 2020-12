«No Neymar, no party»: Richarlison e a ausência de Neymar no melhor onze do ano para a FIFA

Os prémios FIFA 'The Best' estão a decorrer neste preciso momento, com a grande parte das premiações já reveladas (falta saber apenas o melhor jogador masculino do ano), os adeptos do desporto-rei já sabem quem são os jogadores que figuram o melhor 'onze' do ano, onde consta Cristiano Ronaldo.

Contudo, a ausência de Neymar do lote - tal como aconteceu quando o brasileiro 'falhou' a presença nos três finalistas a melhor jogador masculino do ano - criou algum frisson nas redes sociais, com Richarlison a mostrar a sua indignação. "No Neymar, no party", escreveu o avançado brasileiro do Everton, através da sua página oficial do 'Twitter'.