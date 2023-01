Richarlison e a eliminação do Brasil do Mundial: «É pior do que perder algum familiar...»

Richarlison considerou, em declarações à 'ESPN Brasil' depois do dérbi londrino deste domingo entre Tottenham e Arsenal (0-2) , que a eliminação do Brasil do Mundial do Qatar foi "pior do que perder um familiar"."Foi um choque, sei lá... Acho que é pior do que perder algum familiar. Foi difícil recuperar. Até hoje, quando vejo vídeos nas minhas redes sociais, dá-me uma certa tristeza. Mas temos de seguir em frente. Ainda sou novo e acredito que tenho mais um ou dois Mundiais pela frente", começou por referir.E acrescentou: "O nosso objetivo era sermos campeões. Fiz um golo muito bonito [frente à Sérvia], mas digamos que não era esse o meu objetivo. Fomos lá para levantar a Taça. Mas fico feliz por esse golo, acho que as pessoas começaram a conhecer-me melhor. Foi muito importante na minha carreira".Relativamente ao dérbi de Londres, Richarlison garantiu que o resultado "não foi o esperado". "Bom jogo, boa atmosfera. Hoje foi um jogo importante para mim, até por ter regressado depois do Mundial. O resultado não foi o esperado, mas agora é seguir em frente", atirou.