Richarlison revela plano para a reforma: «Vou comprar uma ilha e ficar lá com um monte de mulheres»

Richarlison é um dos destaques da seleção brasileira e, a poucos dias da estreia da canarinha no Mundial'2022 - defronta a Sérvia na quinta-feira, pelas 19 horas -, esteve à conversa com a jornalista Isa Pagliari onde, num tom descontraído e irónico, revelou quais os seus planos para quando se retirar dos relvados."Já [me querem reformar]? Acho que nunca pensei nisso. Sei lá, vou comprar uma ilha e ficar sozinho lá com um monte de mulheres", atirou o avançado, que atualmente representa o Tottenham.Richarlison, recorde-se, é um dos avançados convocados por Tite para o Mundial'2022. O Brasil integra o grupo G da prova no Qatar, juntamente com Sérvia, Suíça e Camarões.