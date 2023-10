River Plate bate Boca Juniors na Bombonera mais de cinco anos depois

O River Plate venceu este domingo o Superclássico frente ao eterno rival Boca Juniors, na Bombonera, por 2-0, em jogo a contar para a 7.ª jornada da 2.ª fase do campeoanto argentino. É assim a primeira vitória dos millionarios em casa dos xeneize desde 2018, na altura também pelo mesmo resultado.

O atual campeão argentino chegou à vantagem no marcador pouco antes do intervalo, aos 41 minutos, por intermédio de Salomón Rondón, na emenda a remate de fora da área de Enzo Pérez. Já nos instantes finais da partida, Enzo Díaz, aos 90'+6, fez o golo da tranquilidade e fixou o resultado final em 2-0. Pelo meio, Edinson Cavani marcou um golaço com um pontapé acrobático, mas o lance foi invalidado por um fora de jogo de milímetros.

Com este resultado, o River sobe ao segundo lugar do grupo A, com 13 pontos, e mantém a distância de um ponto para o líder Independiente. Já o Boca, no grupo B, é 10.º com sete pontos, a cinco do atual líder, o Racing - p Belgrano tem um jogo a menos disputado e, em caso de vitória, sobe à liderança com 13 pontos.

Este foi o derradeiro jogo do Boca Juniors antes da deslocação ao Brasil, onde vai defrontar na quinta-feira o Palmeiras, em partida a contar para a segunda mão da meia-final da Libertadores, após o empate a zeros em Buenos Aires.