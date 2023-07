River Plate de Enzo Pérez sagra-se campeão argentino pela 38.ª vez

O River Plate foi uma máquina que brilhou para vencer por 3-1 o Estudiantes de La Plata, com golos de Lucas Beltrán, Nicolás De La Cruz e Esequiel Barco, todos antes dos 32 minutos da primeira metade, e conseguiu o 38.º campeonato nacional no futebol argentino. Para a equipa visitante marcou Mauro Méndez após o intervalo. Assim, Martin Demichelis ganha o primeiro campeonato da era pós-Gallardo e Enzo Pérez o seu nono troféu com a camisola dos millonarios.

Demichelis foi contratado no final de 2022 depois de treinar a equipa sub-19 do Bayern Munich. E a primeira experiência de Demichelis como treinador profissional correu muito bem e surpreendeu, já que depois da bem-sucedida etapa de Marcelo Gallardo, o maior vencedor de títulos entre os treinadores Millonarios, muitos pensavam que chegariam tempos muito difíceis.

Ao contrário disso, Demichelis ultrapassou as dúvidas do começo do campeonato, contando as derrotas com Belgrano de Córdoba e Arsenal e sofrendo a meio do percurso aquela goleada por 5-1 com o Fluminense para a Libertadores. De todos os modos, River sempre se manteve na liderança e confirmou-se como o maior candidato quando venceu num jogo chave (1-0) o Boca, na jornada 15.

A derrota com o Barracas Central na jornada 22 não modificou as coisas e o River Plate chegou à jornada 25 da Liga de Fútbol Profesional com nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Talleres. Mas a equipa cordobesa venceu (1-0) o Huracán na sexta-feira e colocou-se momentaneamente seis pontos abaixo e adiando a definição do campeonato, o que obrigava o River a conseguir pelo menos um empate diante do Estudiantes de La Plata, 7° colocado.

Como clube vendedor de talento à Europa, p River Plate está habituado a mudar o seu plantel. Para este campeonato em particular, o brilho dos Millonarios esteve baseado nos bons rendimentos do central Leandro González Pirez, o lateral esquerdo Enzo Diaz, o médio Rodrigo Aliendro, o extremo Esequiel Barco e o atacante Lucas Beltrán, que chegou aos 12 golos na Liga Profesional.

O ex benfiquista Enzo Pérez, vencedor de duas Ligas, uma Taça da Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça de Portugal, foi de ponta a ponta a alma da equipa de Núñez e comemorou como se fosse um dos últimos no clube. Ainda sem decidir o seu futuro, o capitão tem contrato até dezembro de 2023 e nas últimas semanas circularam versões de que poderia não renovar o seu vínculo e rumar a outras ligas. Por enquanto, recebeu uma ovação de 86 mil adeptos quando foi substituído aos 11 minutos do segundo tempo por Matías Kranevitter.

Já campeão da Liga, concentrará a sua atenção no jogo da próxima quinta-feira contra o Talleres de Córdoba para os 16 avos da Copa Argentina e nos confrontos com Inter de Porto Alegre nos oitavos da Libertadores, nos dias 1 e 8 de agosto.