RM Hamm Benfica acabou. Agora chama-se FC Luxembourg City

Clube que em 2004 foi fundado após a fusão do FC Hamm 37 e FC RM 86 Luxembourg, o RM Hamm Benfica deixou oficialmente de existir, passando agora a chamar-se FC Luxembourg City.A decisão da mudança de nome e início de nova era daquele que era um dos últimos bastiões da presença portuguesa no desporto luxemburguês deu-se após uma temporada na qual foi último do campeonato e acabou despromovido à Segunda Divisão, com uma Assembleia Geral dos sócios a definir o destino.Com a mudança de nome veio também o novo símbolo, onde a única referência ao Benfica (e ao logo anterior) surge na cor. Porque de resto está tudo diferente.