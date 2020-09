Regresso de Arjen Robben ao Groningen durou apenas meia hora

Passados 18 anos, Arjen Robben voltou a alinhar oficialmente pelo Groningen, mas o regresso do internacional holandês ao clube durou apenas meia hora. Na vitória (3-1) do PSV sobre o Groningen, na 1ª jornada da liga, o extremo, de 36 anos, saiu aos 30’ devido a uma lesão muscular e foi do banco que viu Gakpo abrir o marcador (34’) para os visitantes. A formação de Eindhoven, que teve Bruma a entrar aos 90’, marcou ainda por Malen (57’) e com outro golo de Gakpo (87’). Já os da casa apenas faturaram por intermédio de Suslov (53’).

Já o Sparta Roterdão, com Mica Pinto a titular, foi derrotado (0-1) pelo Ajax, com o único golo da partida a ser apontado pelo estreante Antony.