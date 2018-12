Robert Pirès: «Não trocaria Dembélé por Neymar"

Foi um dos melhores do seu tempo e dispensa apresentações. Robert Pirès foi convidado pelo jornal catalão 'Mundo Deportivo' a responder a uma série de questões sobre o futebol atual e, entre muitos assuntos, confessou a sua admiração por Dembélé, afirmando que, no lugar dos responsáveis do Barcelona, não trocaria o jovem francês por Neymar."Se fosse eu a escolher, não trocaria Dembélé por Neymar. Ousmane tem 21 anos, tem muita qualidade com a bola nos pés, joga tanto com o esquerdo como com o direito. Tem potencial, mais do que temos visto até agora", atirou o ex-jogador do Arsenal. "É muito jovem e o que faz é próprio de todos nós quando somos jovens", acrescentou, referindo-se aos atrasos de Dembélé nos treinos . Deixou, ainda, um conselho ao jovem extremo: "deve impôr a si mesmo disciplina".Falou também de outro compatriota, Adrien Rabiot, que tem sido ligado a uma transferência para o emblema culé . "Não sei o que vai acontecer, mas tem qualidade para esse salto", disse Pirès, salientando que o médio francês "joga simples, não se mexe muito tal como Busquets e também pode alinhar na esquerda, com Rakitic na direita".Robert Pirès chegou a disputar uma final da Liga dos Campeões ao serviço do Arsenal, curiosamente frente ao Barcelona, jogo que acabou por perder. Agora, enquanto espectador, salienta que "Real Madrid, Barcelona e Juventus são os favoritos" a vencer a competição esta temporada, antes de tecer rasgados elogios a Messi. "Se joga como jogou contra o Espanyol, é impossível pará-lo. Joguei com Zidane, Henry e Riquelme e contra Ronaldinho e Cristiano, mas Messi tem qualquer coisa que nenhum deles tem", sentenciou o francês.